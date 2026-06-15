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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bergfeldstraße
Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein 50-jährige Dülmener bremste am 12.06.2026, gegen 07.45 Uhr auf der Bergfeldstraße ab. Das hinter ihm fahrende Auto fuhr ihm dabei hinten auf. Es kam zum Unfall bei dem Sachschaden entstand. Ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Autofahrer. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen blauen Opel Agila handeln.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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