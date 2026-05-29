Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

In der Zeit vom 28.05., 18:45 Uhr bis zum 29.05.2026, 7 Uhr, brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt in der Straße An der Fohlenweide ein. Aus dem Markt wurden Bargeld, alkoholische Getränke und Zigaretten gestohlen. Der Schaden wird auf rund mehrere tausend Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

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