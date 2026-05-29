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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Donnerstagnachmittag (26.05.2026, 16:30 Uhr bis 28.05.2026, 16:30 Uhr) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Mechtersheimer Straße (zwischen Sandstraße und Holzgasse) ein. Der entstandene Schaden ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Haben Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder können sonst Hinweise zur Tat geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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