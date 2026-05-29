Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Einfamilienhaus

Speyer (ots)

Am 29.05.2026, gegen 05:45 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Einfamilienhaus in der Straße Große Sämergasse in Speyer in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Eine Bewohnerin erlitt durch die Rauchentwicklung leichte Verletzungen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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