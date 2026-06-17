Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet, Dülmen, Buldern

Schockanruf: Täter geben sich als Gerichtsmitarbeiter aus - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am gestrigen Tag (16.06.2026) erhielten wieder zahlreiche Bürger im Kreis Anrufe von Trickbetrügern. Die meisten davon in Dülmen. Die Vorgehensweisen variieren von Tag zu Tag oder auch von Anruf zu Anruf. Gestern bedienten sich die Betrüger der Masche des Schockanrufs.

Opfer wurde eine 85-jährige Frau aus Dülmen, Buldern. Gegen 15 Uhr erhielt sie einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Eine weinende Frau meldete sich und gab sich als ihre Tochter aus. Sie behauptete, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben und mit Verletzungen im Krankenhaus zu liegen. Unmittelbar nach diesem Gespräch erhielt die Seniorin einen weiteren Anruf. Nun meldete sich eine angebliche Mitarbeiterin des Amtsgerichts Dülmen. Die Anruferin behauptete, die Tochter könne nur gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 85.000 Euro einer Haftstrafe entgehen. Die Geschädigte wurde aufgefordert, Bargeld, Gold, Schmuck und Münzen zusammenzusuchen und in einen Schuhkarton zu legen. Gegen 16 Uhr erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Seniorin und holte den Karton mit samt den Wertgegenständen ab. Der 85-Jährigen war zuvor telefonisch ein Mitarbeiter des Amtsgerichts als Abholer angekündigt worden. Als dieser erschien, zeigte er einen Personalausweis vor und gab sich als der angekündigte Mitarbeiter aus. Ein Gespräch zwischen ihm und der Geschädigten fand nicht statt. Während der gesamten Tat hielten die Betrüger die Seniorin von etwa 15 Uhr bis 17 Uhr ununterbrochen am Telefon. Erst nach Beendigung des Gesprächs kontaktierte die Seniorin ihre tatsächliche Tochter und bemerkte den Betrug. Die Täter erbeuteten Bargeld, Schmuck und Münzen im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 30 bis 40 Jahre alt - etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - kurze, lockige, braune Haare - grüner Kapuzenpullover - Jeanshose

Die Polizei bittet Zeugen, die am Dienstagnachmittag in Buldern eine Person gesehen haben, auf die die Beschreibung zutrifft, oder die sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Dülmen unter 02594-793611 zu melden.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor Betrugsanrufen:

- Legen Sie sofort auf, wenn Anrufer Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände fordern. - Seien Sie misstrauisch, wenn angebliche Angehörige, Polizisten, Staatsanwälte oder Gerichtsmitarbeiter Geld verlangen. - Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an unbekannte Personen. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und nehmen Sie sich Zeit für eine Überprüfung. - Kontaktieren Sie Angehörige unter den Ihnen bekannten Telefonnummern. - Ziehen Sie Vertrauenspersonen hinzu. - Informieren Sie im Zweifel die Polizei über den Notruf 110.

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