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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lindenstraße/Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Die Seitenscheibe eines geparkten Transporters der Marke Iveco schlugen Unbekannte auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes in Lette ein. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag (15.06.), 16:00 Uhr bis Dienstag (16.06.), 06:30 Uhr. Aus dem Innenraum entwendeten sie eine mobile Akku-Powerstation der Marke Instagrid, Typ ONE Max. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14290 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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