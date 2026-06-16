POL-COE: Coesfeld, Lindenstraße/Transporter aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Die Seitenscheibe eines geparkten Transporters der Marke Iveco schlugen Unbekannte auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes in Lette ein. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag (15.06.), 16:00 Uhr bis Dienstag (16.06.), 06:30 Uhr. Aus dem Innenraum entwendeten sie eine mobile Akku-Powerstation der Marke Instagrid, Typ ONE Max. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14290 entgegen.
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