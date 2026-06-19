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Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld
Betrugsmasche "falscher Bankmitarbeiter"

Coesfeld (ots)

Am gestrigen Tag (18.06.2026) tätigten Telefonbetrüger erneut mehrere Anrufe im Kreis Coesfeld, darunter drei bei Bürgerinnen und Bürgern aus Coesfeld. Dabei gaben sie sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und behaupteten, es gebe ein Problem mit dem Konto oder der Bankkarte. Zum Schutz vor Betrügern werde ein Bankmitarbeiter die Karte samt PIN abholen.

In drei Fällen erschien anschließend eine männliche Person an den Wohnanschriften der Coesfelder, um die geforderten Gegenstände entgegenzunehmen.

Alle Geschädigten händigten ihre Bankkarten sowie die dazugehörigen Geheimzahlen aus, informierten jedoch zeitnah ihre Bank. In einem Fall konnten die Täter einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag erlangen. Die übrigen Konten und Karten konnten rechtzeitig gesperrt werden.

Die abholende Person beziehungsweise die abholenden Personen wird/werden wie folgt beschrieben:

1. Personenbeschreibung:

   - männlich
   - ca. 45 Jahre alt
   - ca. 190 cm groß
   - kurze braune Haare
   - schwarzer Anzug
   - schwarzes Hemd

2. Personenbeschreibung:

   - männlich
   - ca. 30 Jahre alt
   - schwarz gekleidet, ähnlich einem Anzug
   - kurze schwarze Haare
   - sprach akzentfrei Deutsch

3. Personenbeschreibung:

   - männlich
   - ca. 35 bis 40 Jahre alt
   - ca. 175 bis 180 cm groß
   - schwarz gekleidet

Ob es sich in allen Fällen um denselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14 201.

Hier noch einige Hinweise:

   - Beenden Sie das Gespräch und kontaktieren Sie ihre Bank unter 
     den Ihnen bekannten Nummern.
   - Legen Sie sofort auf, wenn sich jemand am Telefon als 
     Bankmitarbeiter ausgibt und nach PIN, TAN, Passwörtern oder 
     Zugangsdaten fragt.
   - Banken fragen niemals telefonisch nach vollständigen 
     Zugangsdaten zum Online-Banking.
   - Geben Sie grundsätzlich keine TAN weiter. Auch dann nicht, wenn 
     die Anruferin oder der Anrufer behaupten, damit eine Buchung 
     stoppen oder ihr Konto schützen zu wollen.
   - Betrüger erzeugen oft Zeitdruck und behaupten, das Konto sei in 
     Gefahr.
   - Sollten Sie Ihre Daten dennoch weitergebeben haben, informieren 
     Sie umgehend ihre Bank, damit Buchungen verhindert werden 
     können.
   - Bankmitarbeiter erscheinen nicht an ihrer Haustür und sammeln 
     keine Bankkarten ein!
   - Gesunde Skepsis ist der beste Schutz bei jeglichen 
     Betrugsversuchen!

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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