Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld

Betrugsmasche "falscher Bankmitarbeiter"

Coesfeld (ots)

Am gestrigen Tag (18.06.2026) tätigten Telefonbetrüger erneut mehrere Anrufe im Kreis Coesfeld, darunter drei bei Bürgerinnen und Bürgern aus Coesfeld. Dabei gaben sie sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und behaupteten, es gebe ein Problem mit dem Konto oder der Bankkarte. Zum Schutz vor Betrügern werde ein Bankmitarbeiter die Karte samt PIN abholen.

In drei Fällen erschien anschließend eine männliche Person an den Wohnanschriften der Coesfelder, um die geforderten Gegenstände entgegenzunehmen.

Alle Geschädigten händigten ihre Bankkarten sowie die dazugehörigen Geheimzahlen aus, informierten jedoch zeitnah ihre Bank. In einem Fall konnten die Täter einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag erlangen. Die übrigen Konten und Karten konnten rechtzeitig gesperrt werden.

Die abholende Person beziehungsweise die abholenden Personen wird/werden wie folgt beschrieben:

1. Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 45 Jahre alt - ca. 190 cm groß - kurze braune Haare - schwarzer Anzug - schwarzes Hemd

2. Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - schwarz gekleidet, ähnlich einem Anzug - kurze schwarze Haare - sprach akzentfrei Deutsch

3. Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 35 bis 40 Jahre alt - ca. 175 bis 180 cm groß - schwarz gekleidet

Ob es sich in allen Fällen um denselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14 201.

Hier noch einige Hinweise:

- Beenden Sie das Gespräch und kontaktieren Sie ihre Bank unter den Ihnen bekannten Nummern. - Legen Sie sofort auf, wenn sich jemand am Telefon als Bankmitarbeiter ausgibt und nach PIN, TAN, Passwörtern oder Zugangsdaten fragt. - Banken fragen niemals telefonisch nach vollständigen Zugangsdaten zum Online-Banking. - Geben Sie grundsätzlich keine TAN weiter. Auch dann nicht, wenn die Anruferin oder der Anrufer behaupten, damit eine Buchung stoppen oder ihr Konto schützen zu wollen. - Betrüger erzeugen oft Zeitdruck und behaupten, das Konto sei in Gefahr. - Sollten Sie Ihre Daten dennoch weitergebeben haben, informieren Sie umgehend ihre Bank, damit Buchungen verhindert werden können. - Bankmitarbeiter erscheinen nicht an ihrer Haustür und sammeln keine Bankkarten ein! - Gesunde Skepsis ist der beste Schutz bei jeglichen Betrugsversuchen!

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