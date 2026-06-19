POL-COE: Ascheberg-Davensberg, Burgstraße/Feuer beschädigt Toilettenanlage der Grundschule

Coesfeld (ots) - Am gestrigen Tag (18.06.2026) tätigten Telefonbetrüger erneut mehrere Anrufe im Kreis Coesfeld, darunter drei bei Bürgerinnen und Bürgern aus Coesfeld. Dabei gaben sie sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und behaupteten, es gebe ein Problem mit dem Konto oder der Bankkarte. Zum Schutz vor Betrügern werde ein Bankmitarbeiter die Karte samt PIN ...

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