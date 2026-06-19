POL-COE: Ascheberg-Davensberg, Burgstraße/Feuer beschädigt Toilettenanlage der Grundschule
Coesfeld (ots)
Zu einem Feuer in einer Toilettenanlage der Davensberger Grundschule rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Freitag Morgen gegen 08:00 Uhr aus. Es wurde niemand verletzt, ein Papierspender und ein Mülleimer wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.
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