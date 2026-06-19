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Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Selmer Straße/Radfahrer bei Sturz verletzt

Coesfeld (ots)

Einen gestürzten Radfahrer bemerkte ein Zeuge am Donnerstag (18.06.) gegen 14:00 Uhr auf dem Radweg entlang der Selmer Straße zwischen Olfen und Selm. Der Mann alarmierte den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten 59-jährigen aus Selm in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. Hinweise auf eine Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers liegen bislang nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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