POL-COE: Olfen, Selmer Straße/Radfahrer bei Sturz verletzt
Coesfeld (ots)
Einen gestürzten Radfahrer bemerkte ein Zeuge am Donnerstag (18.06.) gegen 14:00 Uhr auf dem Radweg entlang der Selmer Straße zwischen Olfen und Selm. Der Mann alarmierte den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten 59-jährigen aus Selm in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. Hinweise auf eine Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers liegen bislang nicht vor.
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