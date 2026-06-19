POL-COE: Olfen, Selmer Straße/Radfahrer bei Sturz verletzt

Coesfeld (ots) - Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin stieß am Donnerstag gegen 13:05 Uhr in Coesfeld im Bereich der Überführung über die Friedrich-Ebert-Straße mit einem 7-jährigen Schulkind zusammen. Zwar erkundigte sich die Radfahrerin nach dem Wohlergehen des Kindes, das ist jedoch in einem solchen Fall nicht ausreichend. Es müssen immer ...

mehr