POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Diebstahl
Aalen (ots)
Rot am See: Sachbeschädigung
Am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 22:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Landwehrstraße der geparkte Golf eines 30-Jährigen beschädigt. Dabei entstand am vorderen linken Kotflügel ein Sachschaden von rund 2000,00 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 454 entgegen.
Schwäbisch Hall /Hessental: Diebstahl
Am Mittwoch gegen 19:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter den E-Scooter eines 61-Jährigen. Das Fahrzeug war ungesichert vor dem Hauseingang des Geschädigten in der Straße "Im Wacholder" abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.
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