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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Diebstahl

Aalen (ots)

Rot am See: Sachbeschädigung

Am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 22:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Landwehrstraße der geparkte Golf eines 30-Jährigen beschädigt. Dabei entstand am vorderen linken Kotflügel ein Sachschaden von rund 2000,00 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 454 entgegen.

Schwäbisch Hall /Hessental: Diebstahl

Am Mittwoch gegen 19:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter den E-Scooter eines 61-Jährigen. Das Fahrzeug war ungesichert vor dem Hauseingang des Geschädigten in der Straße "Im Wacholder" abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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