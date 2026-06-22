POL-COE: Coesfeld, An der Bischofsmühle
Einbruch in ein Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 16.00 Uhr bis Sonntag, 10.00 Uhr in ein zur Zeit nicht bewohntes Einfamilienhaus auf der Straße Bischofsmühle in Coesfeld ein. Die Täter entwendeten Spirituosen und einen Akkubohrer.
Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.
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