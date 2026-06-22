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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Osthoff
Unbekannter schlägt unvermittelt auf Auto ein - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine 19-jährige Dülmenerin rief am 21.06.2026, gegen 21 Uhr die Polizei zur Straße Am Osthoff in Dülmen. Eine bislang unbekannte Person sei zuvor unvermittelt auf ihr Auto zugelaufen und habe mehrfach gegen die Motorhaube geschlagen und gegen die Fahrertür getreten. Dabei entstand Sachschaden am Auto.

Den Unbekannten beschreibt sie wie folgt:

   - ca. 1,80 m - 1,90 m groß
   - ca. 20 - 25 Jahre
   - füllige Statur
   - Dreitagebart
   - braune/schwarze Haare
   - dunkel bekleidet
   - südländisches Erscheinungsbild

Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-793611 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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