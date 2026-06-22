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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474
Unfall mit vier Verletzten

Coesfeld (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Essen befuhr am 21.06.2026, gegen 03.40 Uhr zusammen mit drei weiteren Insassen, die Bundesstraße 474 in Dülmen in Richtung Lüdinghausen. Beim Überholen einer 18-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen geriet er beim Wiedereinscheren auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er zunächst mit einem Leitpfosten, anschließend mit einem Wildtierzaun und letztendlich mit einem Baum. Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrer und alle drei Insassen. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Ein Unfallaufnahmeteam aus Recklinghausen unterstützte bei der Unfallaufnahme. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Örtlichkeit gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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