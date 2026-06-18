Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestohlener Bagger steht im Wald

Kaiserslautern/Waldleiningen (ots)

Im Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach ist in den vergangenen Tagen ein Bagger verschwunden - und in Waldleiningen wieder aufgetaucht. Das Baustellen-Fahrzeug wurde in der Zeit zwischen Samstag und Mittwoch in der Siegelbacher Sandstraße gestohlen. Nachdem Verantwortliche der zuständigen Firma am Mittwoch den Bagger vermissten und eine Suche starteten, konnte das Gefährt hinter dem Sportplatz in Waldleiningen auf einem Waldgrundstück ausfindig gemacht werden. Allerdings fehlte die Verkleidung rund um den Bagger. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Wann genau das Baustellenfahrzeug verschwand und wer es nach Waldleiningen brachte, ist bislang unklar. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-14299 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

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