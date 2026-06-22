Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/Betrunkener fährt mit Fahrrad gegen Auto und flüchtet

Coesfeld (ots)

Zeugen beobachteten an Freitag (19.06.) gegen 13:00 Uhr einen Radfahrer, der offenbar betrunken von einem Parkplatz auf die Coesfelder Straße in Dülmen einbog. Der Mann stieß dabei mit einem geparkten Auto zusammen und landete auf dessen Motorhaube. Obwohl der Besitzer des Auto den Unfall mitbekam und den Verunfallten ansprach, flüchtete dieser zunächst von der Unfallstelle. Sein Fahrrad ließ er neben dem beschädigten Auto zurück.

Durch Zeugenaussagen konnten die Beamten die Wohnanschrift des Mannes ausmachen, wo sie diesen auch antrafen. Ein Atemalkoholtest machte deutlich, warum der 61-jährige kein Interesse an einer polizeilichen Unfallaufnahme hatte: Etwa 2.9 Promille sind auch auf dem Fahrrad viel zu viel. Er musste eine Blutprobe abgeben, außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.

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