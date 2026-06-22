POL-COE: Havixbeck, L550/Einbrecher stehlen Marmelade

Coesfeld (ots) - Nach einem zunächst verbalen Streit an einer Tankstelle hat ein Unbekannter am Freitag (19.06.) gegen 20:20 Uhr auf einen 21-Jährigen Mann aus Dülmen eingeschlagen. Dieser stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 40 Jahre alt - 160 - 175cm groß - osteuropäisches Aussehen - Glatze - ...

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