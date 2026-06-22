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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L550/Einbrecher stehlen Marmelade

Coesfeld (ots)

Unbekannte brachen zwischen Freitag (19.06.), 18:00 Uhr und Samstag (20.06.), 07:20 Uhr in eine Verkaufshütte an einem Erdbeerfeld an der L550 ein. Sie brachen ein Vorhängeschloss auf und entwendeten Marmeladengläser sowie eine Waage. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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