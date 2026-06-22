POL-COE: Havixbeck, L550/Einbrecher stehlen Marmelade
Coesfeld (ots)
Unbekannte brachen zwischen Freitag (19.06.), 18:00 Uhr und Samstag (20.06.), 07:20 Uhr in eine Verkaufshütte an einem Erdbeerfeld an der L550 ein. Sie brachen ein Vorhängeschloss auf und entwendeten Marmeladengläser sowie eine Waage. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.
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