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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (553) Fahrzeug entwendet - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Sonntag (07.06.2026) auf Montag (08.06.2026) entwendeten Unbekannte einen SUV der Marke Toyota im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Eigentümer des schwarzen Toyota RAV 4 mit dem amtlichen Kennzeichen N-SJ 8775 parkte gegen 19:00 Uhr sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Hermannstädter Straße / Ecke Valznerweiherstraße. Als er am Montagmorgen gegen 05:00 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug entwendet war.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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