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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (550) Tödlicher Flugunfall bei Greding

Greding (ots)

Am Sonntagnachmittag (07.06.2026) kam es zu einem schweren Flugunfall mit einem Segelflugzeug bei Greding. Der 61-jährige Pilot verstarb noch an der Unfallstelle.

Das Segelflugzeug führte gegen 15:45 Uhr einen Windenstart am Flugplatz in Greding durch. Während des Startvorgangs stürzte es aus bislang nicht geklärter Ursache nach links in ein angrenzendes Feld ab. Sofort eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen beim 61-jährigen Piloten blieben erfolglos. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sowie Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Schwabacher Kriminalpolizei sind vor Ort und haben die Ermittlungen zur Klärung der Unglücksursache aufgenommen. Sie werden hierbei auch von einem Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) unterstützt.

Erstellt durch: Marc Siegl

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D-90443 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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