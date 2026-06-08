PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (551) Einbruch in Wohnhaus in Schwaig b. Nürnberg - Zeugen gesucht

Schwaig b.Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagmorgen (04.06.2026) und Sonntagabend (07.06.2026) in ein Haus in Schwaig ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.06.2026), 08:00 Uhr, und Sonntag (07.06.2026), 21:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus am Mittelbügweg in Schwaig bei Nürnberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ein Fenster im Obergeschoss in das Anwesen. Im Inneren des Hauses entwendeten sie hochwertigen Schmuck sowie weitere Wertgegenstände. Der entstandene Entwendungsschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf rund 300.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte Spuren am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 18:39

    POL-MFR: (550) Tödlicher Flugunfall bei Greding

    Greding (ots) - Am Sonntagnachmittag (07.06.2026) kam es zu einem schweren Flugunfall mit einem Segelflugzeug bei Greding. Der 61-jährige Pilot verstarb noch an der Unfallstelle. Das Segelflugzeug führte gegen 15:45 Uhr einen Windenstart am Flugplatz in Greding durch. Während des Startvorgangs stürzte es aus bislang nicht geklärter Ursache nach links in ein angrenzendes Feld ab. Sofort eingeleitete ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 10:51

    POL-MFR: (549) Aggressiver Verkehrsteilnehmer drohte mit Baseballschläger

    Nürnberg (ots) - Im Verlauf eines Streits zweier Verkehrsteilnehmer am Freitagabend (05.06.2026) in Nürnberg bedrohte einer den anderen mit einem Baseballschläger. Beamte der Nürnberger Polizei konnten den aggressiven Verkehrsteilnehmer vorläufig festnehmen. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die beiden Fahrzeuge waren gegen 22:00 Uhr auf der ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 10:50

    POL-MFR: (548) Tresor aus Goldschmiede entwendet - Zeugen gesucht

    Simmershofen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen im Verlauf des Samstags (06.06.2026) in eine Goldschmiede im Simmershofener Ortsteil Auernhofen (Lkrs. Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) ein und entwendeten unter anderem einen Tresor. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 05:30 Uhr und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren