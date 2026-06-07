Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (548) Tresor aus Goldschmiede entwendet - Zeugen gesucht

Simmershofen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Verlauf des Samstags (06.06.2026) in eine Goldschmiede im Simmershofener Ortsteil Auernhofen (Lkrs. Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) ein und entwendeten unter anderem einen Tresor. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 05:30 Uhr und 15:30 Uhr Zugang zu den Wohn- und Geschäftsräumen in der Kellergasse. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie unter anderem einen mehrere hundert Kilogramm schweren Tresor mit diversen Wertgegenständen. Der Entwendungsschaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro. Zudem richteten die Täter Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro an.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im Verlauf des Samstags verdächtige Wahrnehmungen (insbesondere verdächtige Personen oder ein zum Abtransport geeignetes Fahrzeug) gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

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