PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (548) Tresor aus Goldschmiede entwendet - Zeugen gesucht

Simmershofen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Verlauf des Samstags (06.06.2026) in eine Goldschmiede im Simmershofener Ortsteil Auernhofen (Lkrs. Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) ein und entwendeten unter anderem einen Tresor. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 05:30 Uhr und 15:30 Uhr Zugang zu den Wohn- und Geschäftsräumen in der Kellergasse. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie unter anderem einen mehrere hundert Kilogramm schweren Tresor mit diversen Wertgegenständen. Der Entwendungsschaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro. Zudem richteten die Täter Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro an.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im Verlauf des Samstags verdächtige Wahrnehmungen (insbesondere verdächtige Personen oder ein zum Abtransport geeignetes Fahrzeug) gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 10:13

    POL-MFR: (547) 17-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt - Haftbefehl erlassen

    Nürnberg (ots) - Am späten Mittwochabend (03.06.2026) kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, wobei sich ein 17-Jähriger eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers zuzog. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 22:15 ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 11:40

    POL-MFR: (545) Minibagger entwendet - Zeugen gesucht

    Wassertrüdingen (ots) - In der Zeit von Samstagmittag (30.05.2026) bis Dienstagmittag (02.06.2026) entwendeten Unbekannte einen Bagger von einem Abstellplatz in Wassertrüdingen (Lkr. Ansbach). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 13:00 Uhr (Samstag) und 12:00 Uhr (Dienstag) entwendeten bislang unbekannte Täter einen roten Minibagger der Marke Yanmar (Modell SV19VT), der am Erlenweg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren