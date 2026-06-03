PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (546) Tuningkontrollgruppe der Verkehrspolizei Nürnberg kontrolliert rund 50 Fahrzeuge

Gollhofen (ots)

Am Sonntag (31.05.2026) führte die Kontrollgruppe Car Tuning der Verkehrspolizei Nürnberg im Industriegebiet von Gollhofen (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) eine Kontrollstelle durch. Die Beamten stellten hierbei mehrere Verstöße fest.

In der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr kontrollierten speziell geschulte Beamte der Kontrollgruppe Car Tuning der Verkehrspolizei Nürnberg (KoCarT) rund 50 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer. Neben der Ahndung von Verstößen führten die Einsatzkräfte zahlreiche Fach- und Präventionsgespräche mit den Verkehrsteilnehmern.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamten in zwei Fällen Verstöße gegen die Fahrzeugbeschaffenheit gemäß § 30 StVZO sowie in einem Fall einen Verstoß gegen § 49 StVZO (Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage) fest. Darüber hinaus beanstandeten die Einsatzkräfte bei mehreren Fahrzeugen technische Mängel und händigten entsprechende Mängelberichte aus. An vier Fahrzeugen führten die Beamten zudem Geräuschmessungen durch.

Die Verkehrspolizei Nürnberg führt mit der Kontrollgruppe Car Tuning regelmäßig gezielte Kontrollen im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken durch. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und illegale Veränderungen an Fahrzeugen konsequent zu unterbinden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 11:40

    POL-MFR: (545) Minibagger entwendet - Zeugen gesucht

    Wassertrüdingen (ots) - In der Zeit von Samstagmittag (30.05.2026) bis Dienstagmittag (02.06.2026) entwendeten Unbekannte einen Bagger von einem Abstellplatz in Wassertrüdingen (Lkr. Ansbach). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 13:00 Uhr (Samstag) und 12:00 Uhr (Dienstag) entwendeten bislang unbekannte Täter einen roten Minibagger der Marke Yanmar (Modell SV19VT), der am Erlenweg ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 11:31

    POL-MFR: (544) Festnahmen nach versuchtem Callcenterbetrug

    Schwabach (ots) - Ein 74-Jähriger durchschaute am Dienstag (02.06.2026) den Anruf eines falschen Polizeibeamten und alarmierte die Polizei. Beamte nahmen daraufhin drei Tatverdächtige vorläufig fest. Am Dienstag (02.06.2026) gegen 12:00 Uhr erhielt der 74-Jährige den Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Der Anrufer behauptete, in der Umgebung des Mannes habe es mehrere Einbrüche gegeben und sein Name sei auf ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 14:56

    POL-MFR: (543) Nach Streit in Mehrfamilienhaus - Festnahme durch Spezialeinsatzkommando

    Stein (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in Roßtal (Landkreis Fürth) gerieten am Dienstagvormittag (02.06.2026) Bewohner und ihre Gäste in Streit. Als dabei einer der Beteiligten mit einer Schusswaffe drohte, nahmen Kräfte des Spezialeinsatzkommandos einen 16-jährigen Tatverdächtigen fest. Am Dienstag (02.06.2026) kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren