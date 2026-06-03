Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (546) Tuningkontrollgruppe der Verkehrspolizei Nürnberg kontrolliert rund 50 Fahrzeuge

Gollhofen (ots)

Am Sonntag (31.05.2026) führte die Kontrollgruppe Car Tuning der Verkehrspolizei Nürnberg im Industriegebiet von Gollhofen (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) eine Kontrollstelle durch. Die Beamten stellten hierbei mehrere Verstöße fest.

In der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr kontrollierten speziell geschulte Beamte der Kontrollgruppe Car Tuning der Verkehrspolizei Nürnberg (KoCarT) rund 50 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer. Neben der Ahndung von Verstößen führten die Einsatzkräfte zahlreiche Fach- und Präventionsgespräche mit den Verkehrsteilnehmern.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamten in zwei Fällen Verstöße gegen die Fahrzeugbeschaffenheit gemäß § 30 StVZO sowie in einem Fall einen Verstoß gegen § 49 StVZO (Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage) fest. Darüber hinaus beanstandeten die Einsatzkräfte bei mehreren Fahrzeugen technische Mängel und händigten entsprechende Mängelberichte aus. An vier Fahrzeugen führten die Beamten zudem Geräuschmessungen durch.

Die Verkehrspolizei Nürnberg führt mit der Kontrollgruppe Car Tuning regelmäßig gezielte Kontrollen im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken durch. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und illegale Veränderungen an Fahrzeugen konsequent zu unterbinden.

Erstellt durch: Michael Sebald

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