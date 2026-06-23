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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buchenallee
Einbrecher nutzt ein auf Kipp stehendes Fenster

Coesfeld (ots)

Am Montag (22.06.2026), gegen 11.10 Uhr nutzte ein bislang unbekannter Täter ein auf Kipp stehendes Fenster einer Wohnung auf der Buchenallee in Dülmen und gelangte so ins Innere. Bei der Tatausführung wurde er durch einen Bewohner gestört. Daraufhin flüchtete der Einbrecher ohne Beute in bislang unbekannte Richtung.

In Tatortnähe traf man auf einen Tatverdächtigen. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Nach seiner Identitätsfeststellung und Spurensicherung wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen und Auswertung der Spuren dauern noch an.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Buchenallee beobachtet haben, sich unter 02594-793611 bei der Polizei in Dülmen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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