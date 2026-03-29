Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gefährliche Körperverletzung vor Imbiss

Euskirchen (ots)

Am Freitagmorgen (27. März) kam es gegen 08.40 Uhr vor einem Imbiss in Euskirchen zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Ein bislang unbekannter Mann hatte Gäste im Imbiss um Geld gebeten und wurde vom Betreiber aufgefordert, die Räumlichkeiten zu verlassen. Vor dem Imbiss kam es anschließend zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der der Tatverdächtige mit einem Jutebeutel, in dem sich ein harter Gegenstand befand, auf den Kopf des Geschädigten schlug. Dieser erlitt eine blutende Kopfverletzung.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend mit einer weiteren Person in einem schwarzen VW Passat mit polnischem Kennzeichen. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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