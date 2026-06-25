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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden: 34-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer schwer verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und richtet Mordkommission ein

Coesfeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster

Am Mittwochmittag (24.06., 11:51 Uhr) ist ein 26-Jähriger bei einem Messerangriff in einer kommunalen Unterbringung in der Schulze-Bremer-Straße in Senden schwer verletzt worden. Die Polizei hat einen 26-jährigen Tatverdächtigen festgenommen und eine Mordkommission eingerichtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge leben die beiden Männer in der kommunalen Unterbringungseinrichtung und gerieten zunächst in verbale Streitigkeiten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 26-Jährige den 34-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Kopfes angegriffen und verletzt haben. Das Opfer flüchtete daraufhin aus der Einrichtung, der Tatverdächtige folgte ihm. Der Verletzte suchte Schutz in einem Behördengebäude, dessen Mitarbeiter die Polizei verständigten. Noch während die alarmierten Einsatzkräfte den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, erschien auch der mutmaßliche Angreifer in der Behörde. Der 26-jährige Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit ließ sich von den Beamten widerstandslos festnehmen.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 34-Jährigen in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

Eine Mordkommission unter der Leitung von Kai Spurmann bei der Polizei Münster ist im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an. Der 26-jährige Beschuldigte soll am Donnerstag (25.06.) einem Haftrichter zur Entscheidung über die Anordnung der Untersuchungshaft vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter
der Rufnummer 0172 2913810 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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