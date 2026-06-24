PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, K2(Ferdinand Kortmann Str.)/ zwei verletzte Motorradfahrer

Coesfeld (ots)

Ein 35-jähriger PKW Fahrer aus Lünen befuhr die K2 (Ferdinand-Kortmann-Str.) aus Richtung Selm in Fahrtrichtung Nordkirchen. Er beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links in Richtung Gewerbegebiet abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 62-jähriger Mann aus Selm mit seinem Krad auf den PKW des Lüneners auf, kam zu Fall und stürzte linksseitig des PKW auf den Fahrbahnbelag. Dort liegend wurde er durch das KRAD eines 42-jährigen Mannes aus Lünen überrollt. Der 42-Jährige stürzte ebenfalls mit seinem KRAD. Während der PKW Fahrer unverletzt blieb, wurden beide Kradfahrer schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber bzw. RTW jeweils einem Krankenhaus zugeführt. Die K 2 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 14:20

    POL-COE: Dülmen, Gausepatt/ Reife gestohlen

    Coesfeld (ots) - Acht Reifen von drei Wohnmobilen haben Unbekannte von einem Firmengelände am Gausepatt gestohlen. Zwischen 19 Uhr am Dienstag (23.06.26) und 7.30 Uhr am Mittwoch (24.06.26) liegt die Tatzeit. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 10:52

    POL-COE: Dülmen, Buchenallee / Einbrecher nutzt ein auf Kipp stehendes Fenster

    Coesfeld (ots) - Am Montag (22.06.2026), gegen 11.10 Uhr nutzte ein bislang unbekannter Täter ein auf Kipp stehendes Fenster einer Wohnung auf der Buchenallee in Dülmen und gelangte so ins Innere. Bei der Tatausführung wurde er durch einen Bewohner gestört. Daraufhin flüchtete der Einbrecher ohne Beute in bislang unbekannte Richtung. In Tatortnähe traf man auf ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 16:08

    POL-COE: Ascheberg, B58/Nach Zeugenhinweis: Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis beendet

    Coesfeld (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag (21.06.) gegen 23:30 Uhr ein Auto, welches auf der B58 aus Richtung Ascheberg kommend in Richtung Lüdinghausen befuhr. Das Auto war dem Hinweisgeber aufgefallen, weil es in Schlangenlinien fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Polizeibeamte stoppten den Wagen noch auf der B58. Als der Fahrer die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren