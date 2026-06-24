Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, K2(Ferdinand Kortmann Str.)/ zwei verletzte Motorradfahrer

Coesfeld (ots)

Ein 35-jähriger PKW Fahrer aus Lünen befuhr die K2 (Ferdinand-Kortmann-Str.) aus Richtung Selm in Fahrtrichtung Nordkirchen. Er beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links in Richtung Gewerbegebiet abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 62-jähriger Mann aus Selm mit seinem Krad auf den PKW des Lüneners auf, kam zu Fall und stürzte linksseitig des PKW auf den Fahrbahnbelag. Dort liegend wurde er durch das KRAD eines 42-jährigen Mannes aus Lünen überrollt. Der 42-Jährige stürzte ebenfalls mit seinem KRAD. Während der PKW Fahrer unverletzt blieb, wurden beide Kradfahrer schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber bzw. RTW jeweils einem Krankenhaus zugeführt. Die K 2 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

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