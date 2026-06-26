PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/ Nach Auseinandersetzung mit Messer in Senden- 26-Jähriger in Untersuchungshaft

Coesfeld (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Senden: 34-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer schwer verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und richtet Mordkommission ein" (ots vom 25.06., 15.38 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6302363 )

Nachdem ein 26-Jähriger am Mittwochmittag (24.06., 11:51 Uhr) einen 34-Jährigen in einer kommunalen Unterbringung mit einem Messer angegriffen und verletzt hat, folgte ein Richter am Donnerstag (25.06.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Beschuldigte äußerte sich im Rahmen der Verkündung des Haftbefehls nicht zu den erhobenen Tatvorwürfen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Auseinandersetzung damit in Zusammenhang stehen, dass es bereits vor dem 24.06. zu Streitigkeiten zwischen den Beteiligten gekommen ist.

Rückfragen bitte an:

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der
Rufnummer 0172 2913810.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren