Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec - Mann leicht verletzt

Höxter (ots)

Am Dienstag, 26. Mai, ereignete sich in Höxter ein Verkehrsunfall. Gegen 7.05 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann aus Marienmünster mit einem VW Tiguan auf der Straße Rohrweg. An der Einmündung zur Roonstraße beabsichtigte er, dem Rohrweg in Richtung Bismarckstraße zu folgen. Zur gleichen Zeit war ein 79-jähriger Mann aus Höxter mit seinem Pedelec unterwegs. Er fuhr von der Roonstraße in Richtung Rohrweg. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Dabei stürzte der Pedelec-Fahrer und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell