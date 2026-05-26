Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Scooter-Fahrerin stürzt nach Ausweichmanöver - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Am Samstagabend, 23. Mai, ereignete sich auf der Ostheimer Straße in Brakel ein Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 22.30 Uhr war die 20-Jährige mit ihrem E-Scooter in Richtung Bruchtauenstraße unterwegs. Nach ersten Angaben kam ihr ein bislang unbekannter Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin aus und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Durch den Sturz erlitt die 20-Jährige leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen sowie den Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Pkw. Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen./rek

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