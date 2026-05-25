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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand

Brakel (ots)

Am 25.05.2026, gegen 04:40 Uhr, kam es in einem leerstehenden Gebäude an der Brunnenallee zu einem Brand. In mehreren Zimmern ist Feuer ausgebrochen, welches durch die Feuerwehr nach mehreren Stunden gelöscht werden konnte. Die Gefahr des Übergreifens der Flammen auf andere Gebäudeteile oder angrenzendes Buschwerk konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt; es entstand lediglich Sachsachaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (052719620) zu melden. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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