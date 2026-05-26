Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Pferdekutsche - drei Verletzte - Treckerfahrer gesucht

Marienmünster (ots)

Am Montag, 25 Mai, ereignete sich auf der Straße "Langenkamp" in Marienmünster-Kollerbeck ein Verkehrsunfall zwischen einer Pferdekutsche und einem entgegenkommenden Trecker. Drei Personen wurden dabei verletzt. Die Polizei sucht nun den beteiligten Traktorfahrer sowie weitere Zeugen. Gegen 11.20 Uhr war eine mit drei Personen besetzte Pferdekutsche unterwegs. Ein 75-jähriger Mann führte als Kutscher das Gespann. Bei den Mitfahrenden handelte es sich um eine 35-jährige Frau sowie einen 32-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Kutsche ein Trecker entgegen. Infolge dessen gerieten die Pferde in Panik und liefen unkontrolliert weiter. Dabei überfuhr die Kutsche einen größeren Ast, überschlug sich und die Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Die 35-jährige Frau und der 32-jährige Mann erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant behandelt. Der 75-jährige Kutscher zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den bislang unbekannten Treckerfahrer sowie weitere Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen./rek

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