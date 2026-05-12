Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbruch in Gebäude der katholischen Kirche + Autos im Fokus von Dieben - Polizei gibt Präventionstipps

Giessen (ots)

Linden: Einbruch in Gebäude der katholischen Kirche

Gestern Abend (11. Mai) brach ein Unbekannter in ein Bürogebäude der katholischen Kirche in der Bahnhofstraße in Großen-Linden ein. Der Täter versuchte offenbar zunächst ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Nachdem er an dem Versuch scheiterte, schlug er die Scheibe einer Terrassentür ein und verschaffte sich so Zutritt. Er durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen und nahm Bargeld mit. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro. Zeugen, die zwischen 17.40 Uhr und 19 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße wahrgenommen haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0641) 7006-6555 zu melden.

Gießen / Pohlheim: Autos im Fokus von Dieben - Polizei gibt Präventionstipps

In Gießen und Pohlheim machten sich Diebe zwischen Sonntagabend (10. Mai) und Montagmorgen (11. Mai) an drei geparkten Autos zu schaffen. Auf einem Parkplatz im Gießener Stadtgebiet in der Straße "Pfarrgarten" schlug ein Unbekannter die Heckscheibe eines Opel-Transporters ein und erbeutete aus dem Fahrzeuginneren mehrere Werkzeuge. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen der Ermittler der Kripo telefonisch unter (0641) 7006-6555 entgegen. Aus einem mutmaßlich unverschlossenen Toyota im "Gartenfeld" entwendete ein Krimineller zwei Fernrohre.

Im Nelkenweg in Watzenborn-Steinberg nahm ein Langfinger eine Geldbörse sowie im Fahrzeug befindliches Münzgeld aus einem vermutlich ebenfalls unverschlossenen Skoda mit.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Versichern Sie sich beim Verlassen Ihres Autos immer, ob dieses tatsächlich verschlossen ist. Diese kurze Kontrolle kann verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Lassen Sie außerdem keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, können Anreize für Diebe sein. Kleinste Mengen Münzgeld in der Mittelkonsole können bereits ausreichen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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