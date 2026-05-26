Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Sturz - 13-Jähriger verletzt

Brakel (ots)

Am Freitag, 22. Mai, ereignete sich auf der Bökendorfer Straße in Brakel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Mitfahrer verletzt wurde. Der bislang unbekannte Fahrer des E-Scooters entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 21.50 Uhr waren zwei Personen gemeinsam auf einem E-Scooter in Richtung Innenstadt unterwegs. Zwischen den Zufahrten zu den Straßen "Lütkerlinde" und "Zum Holzer Feld" verlor der unbekannte Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, woraufhin beide stürzten. Dabei erlitt der 13-jährige Sozius leichte Verletzungen. Der Fahrer stand nach dem Sturz auf und verließ unmittelbar die Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die beiden Personen nicht. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zur Identität des Fahrers geben können. Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen./rek

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