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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Steine von Brücke geworfen - Polizei sucht Zeugen

Beverungen (ots)

Am Freitag, 22. Mai, kam es in Beverungen auf der K48 zu einem Polizeieinsatz. Unbekannte Kinder warfen faustgroße Steine vom Alleenradweg auf die Fahrbahn. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, da die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig reagieren konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich drei Jungen im Alter von etwa 9 bis 14 Jahren auf der Brücke auf. Einer der Jungen trug ein blau-rotes Trikot sowie eine rote Hose. Ein weiterer war mit einer schwarzen Cap mit einem Emblem bekleidet. Der dritte Junge trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze blaue Hose. Nach der Tat flüchteten die Kinder in Richtung Bahnhof. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegengenommen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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