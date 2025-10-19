Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Salmtal (ots)

Am 18.10.2025 gegen 15:00 Uhr befand sich eine 62-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Wittlich-Land zwecks Einkäufe im LIDL-Markt in Salmtal.

Nachdem sie ihre Einkäufe im Einkaufswagen verstaut hatte und sich zwecks Bezahlens zur Kasse begab, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse aus ihrer unverschlossenen Handtasche, welche sich ebenfalls im Wagen befand, durch einen bisher unbekannten Täter entwendet wurde.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell