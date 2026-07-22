Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfallflucht auf der Zollbrücke - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.07.2026, kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Streifvorgang auf der Zollbrücke Laufenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein blaues sportliches Auto von der Schweiz in Richtung Deutschland unterwegs gewesen sein und auf der Brücke einen im Gegenverkehr fahrenden Seat Leon gestreift haben. Am Seat soll Sachschaden von mindestens 5.000 Euro entstanden sein. Das blaue Auto habe seine Fahrt in Richtung Deutschland fortgesetzt. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

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