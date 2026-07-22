POL-FR: Dogern: Auto auf Möbelhausparkplatz angefahren

Freiburg (ots) - Am Montag, 20.07.2026, kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Streifvorgang auf der Zollbrücke Laufenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein blaues sportliches Auto von der Schweiz in Richtung Deutschland unterwegs gewesen sein und auf der Brücke einen im Gegenverkehr fahrenden Seat Leon gestreift haben. Am Seat soll Sachschaden von mindestens 5.000 Euro entstanden sein. Das blaue Auto habe seine Fahrt in ...

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