Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Fahrradfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 22.07.2026, kurz nach 20:00 Uhr ereignete sich in der Schwarzwaldstraße kurz vor der Falkensteinstraße in Freiburg-Wiehre ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sei der 31 Jahre alte Fahrradfahrer verbotswidrig auf dem Gehweg in westliche Richtung gefahren, als eine 69-jährige Anwohnerin aus einem angrenzenden Hausgang heraus auf den Gehweg getreten sei. Es kam zur Kollision zwischen dem Radfahrer und der Fußgängerin. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert werden.

ak

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