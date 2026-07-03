POL-HA: Alkoholisierter Rollerfahrer stürzt beim Abbiegen
Hagen-Lennetal (ots)
Ein alkoholisierter Rollerfahrer stürzte am Donnerstagabend (02.07.2026) bei einem Abbiegevorgang im Lennetal. Mehrere Verkehrsteilnehmer riefen die Polizei gegen 19.40 Uhr zur Sauerlandstraße. Sie teilten den Beamten mit, dass sie bereits in der Straße Röhrenspring auf den Mann auf seinem Kleinkraftrad aufmerksam geworden waren, weil dieser in Schlangenlinien unterwegs war. Als der 63-jährige Hagener in die Sauerlandstraße abbiegen wollte, stürzte er zu Boden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell