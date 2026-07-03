Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Rollerfahrer stürzt beim Abbiegen

Hagen-Lennetal (ots)

Ein alkoholisierter Rollerfahrer stürzte am Donnerstagabend (02.07.2026) bei einem Abbiegevorgang im Lennetal. Mehrere Verkehrsteilnehmer riefen die Polizei gegen 19.40 Uhr zur Sauerlandstraße. Sie teilten den Beamten mit, dass sie bereits in der Straße Röhrenspring auf den Mann auf seinem Kleinkraftrad aufmerksam geworden waren, weil dieser in Schlangenlinien unterwegs war. Als der 63-jährige Hagener in die Sauerlandstraße abbiegen wollte, stürzte er zu Boden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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