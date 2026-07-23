Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unbekannte beschädigen Fahrrad

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.07.2026, wurde in der Zeit zwischen ca. 07:20 Uhr und 12:40 Uhr, beide Reifen eines E-Bikes zerstochen. Das Fahrrad war im tatrelevanten Zeitraum an den öffentlich zugänglichen Fahrradständern der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg abgestellt. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht etwaige Zeuginnen und Zeugen, welche evtl. sachdienliche Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft geben könnten oder Verdächtiges an der Örtlichkeit wahrgenommen haben. Der Polizeiposten Laufenburg ist unter den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07763 9288 0 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten ist das Polizeirevier Bad Säckingen unter Tel. 07761 934 0 rund um die Uhr erreichbar.

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