Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sicher auf dem Weg zur Schule

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Schifferstadt (ots)

Am Vormittag des 13.05.2026 richteten Polizeikräfte des Schwerverkehrskontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste Neustadt am Schulzentrum in Schifferstadt eine Kontrollstelle mit dem Schwerpunkt Schulbuskontrollen ein. Parallel dazu führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Schulwegkontrolle durch.

Das Ergebnis der Kontrollen fiel erfreulich aus: Von sieben überprüften Schulbussen wiesen lediglich zwei Fahrzeuge leichte Mängel auf. Alle Busse konnten ihre Fahrt nach Abschluss der Kontrollen fortsetzen. Die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt mussten zudem in zwei Fällen einschreiten, da Kinder nicht angeschnallt waren.

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