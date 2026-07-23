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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Brand in Wohnung durch defekten Drucker

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.07.2026, kam es gegen ca. 12:30 Uhr zu einem Einsatz für Polizei, Rettungskräfte und die freiwillige Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus in Wehr. Wie sich im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort herausstellte, soll ein Drucker in einer Wohnung in einem der oberen Stockwerke des Mehrfamilienhauses in Brand geraten sein. Hierbei kam es zu einer größeren Rauchentwicklung, welche jedoch, nicht zuletzt von im Objekt installierten Rauchmeldern, schnell entdeckt werden konnte. Durch ein zeitnahes Eingreifen der eingesetzten Kräfte konnte eine weitere, wesentliche Brandausbreitung verhindert werden. Zwei Bewohner wurden leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in eines der umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christian Conrath
07741/8316-390
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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