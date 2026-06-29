Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung: 41-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Egelsbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Nach einem mutmaßlichen Angriff auf ihren Vater am Freitag (26. Juni) befindet sich eine 41-jährige Frau in Untersuchungshaft.

Die Tatverdächte hatte selbst gegen 22.47 Uhr den Rettungsdienst verständigt. Die sofort in den Kurt-Schumacher-Ring entsandten polizeilichen Streife fanden dort einen schwer verletzten Mann vor und nahmen dessen 41 Jahre alte Tochter vorläufig fest.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen den Beteiligten gegen 22.45 Uhr zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf die Tochter ihren 63-jährigen Vater mit einer Machete attackiert haben soll.

Der Beschuldigte wurde am Samstag (27. Juni) dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Beschuldigte wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Sie wurde daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern derweil an.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt zu richten.

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