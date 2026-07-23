POL-FR: Kandern: Radfahrerin stürzt und kommt ins Krankenhaus
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 22.07.2026, befuhr eine 57-jährige Radfahrerin gegen 20:30 Uhr den Vogelbacher Weg und kam aus bislang unbekannten Gründen zu Fall. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden von ungefähr 100 Euro.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell