POL-FR: Kandern: Radfahrerin stürzt und kommt ins Krankenhaus

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 22.07.2026, kam es gegen ca. 12:30 Uhr zu einem Einsatz für Polizei, Rettungskräfte und die freiwillige Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus in Wehr. Wie sich im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort herausstellte, soll ein Drucker in einer Wohnung in einem der oberen Stockwerke des Mehrfamilienhauses in Brand geraten sein. Hierbei kam es zu einer größeren Rauchentwicklung, welche jedoch, ...

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