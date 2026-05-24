PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer schwer verletzt

Kahla (ots)

Am Samstagmittag befuhr ein 21 Jähriger mit seinem BMX-Rad die Fabrikstraße in Kahla. Nach eigenen Angaben war der junge Mann abgelenkt, sodass er ein am Fahrbahnrand parkendes Auto nicht wahrnahm. Folgend fuhr der Radfahrer auf den Pkw auf und durchschlug mit dem Arm die Heckscheibe. Hierbei erlitt der Mann erhebliche Schnittverletzungen und wurde von Anwohnern erstversorgt, bevor er ins Krankenhaus kam.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 08:00

    LPI-J: Waldfrucht verursacht Unfall

    Weimar (ots) - Am Samstagnachmittag befuhr ein 64-jähriger Fahrradfahrer die Weimarer Schwanseestraße in Richtung Goetheplatz. Als der Herr über einen auf der Fahrbahn liegenden Tannenzapfen fuhr, kippte sein Fahrrad zur Seite, wodurch der Herr zu Boden stürzte, sich leicht verletzte und mit einem Rettungswagen ins Klinikum Weimar verbracht wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 07:59

    LPI-J: Bushaltestelle beschädigt

    Weimar (ots) - Am Freitagmittag beschädigten Unbekannte eine Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Weimarer Ahornallee. Auf unbekannte Weise wurde die Scheibe komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 500EUR. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 07:58

    LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Weimar (ots) - Am Freitagmittag ereignete sich beim Buchenwaldplatz in Weimar ein Verkehrsunfall bei dem eine 44-jährige Dame leicht verletzt wurde. Ein 34-jähriger Mann vergas beim Starten seines Fahrzeuges die Kupplung zu treten, wodurch sein Pkw ein Stück nach vorne fuhr und die vor dem Pkw befindliche Dame im Bereich des Beins leicht verletzte. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren