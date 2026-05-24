LPI-J: Radfahrer schwer verletzt
Kahla (ots)
Am Samstagmittag befuhr ein 21 Jähriger mit seinem BMX-Rad die Fabrikstraße in Kahla. Nach eigenen Angaben war der junge Mann abgelenkt, sodass er ein am Fahrbahnrand parkendes Auto nicht wahrnahm. Folgend fuhr der Radfahrer auf den Pkw auf und durchschlug mit dem Arm die Heckscheibe. Hierbei erlitt der Mann erhebliche Schnittverletzungen und wurde von Anwohnern erstversorgt, bevor er ins Krankenhaus kam.
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