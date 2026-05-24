LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Weimar (ots)
Am Freitagmittag ereignete sich beim Buchenwaldplatz in Weimar ein Verkehrsunfall bei dem eine 44-jährige Dame leicht verletzt wurde. Ein 34-jähriger Mann vergas beim Starten seines Fahrzeuges die Kupplung zu treten, wodurch sein Pkw ein Stück nach vorne fuhr und die vor dem Pkw befindliche Dame im Bereich des Beins leicht verletzte. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
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