Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: 12 neue Feuerwehrleute starten in die Grundausbildung

VG Asbach (ots)

Mit dem erfolgreichen Abschluss des diesjährigen Einführungslehrgangs starteten 12 neue Mitglieder der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Asbach in ihre Grundausbildung. Vier Frau und acht Männer legten damit den Grundstein für ihren aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr.

Der Lehrgang vermittelte eine fundierte Basis zu Struktur und Organisation des Feuerwehrwesens. Neben einem Überblick über den Ablauf und die einzelnen Stationen der Ausbildung standen auch rechtliche Grundlagen im Einsatzdienst, Verhaltensregeln sowie der verantwortungsvolle Umgang mit Medien auf dem Ausbildungsplan.

Der Schwerpunkt lag bei der praktischen Ausbildung. In Gruppen durchliefen die Teilnehmenden mehrere Stationen, an denen unter anderem der Aufbau einer Wasserversorgung, grundlegende Techniken der Brandbekämpfung, der sichere Umgang mit Schläuchen und Armaturen sowie der Einsatz von Steckleitern geübt wurden.

Der Einführungslehrgang vermittelt den neuen Mitgliedern das notwendige Basiswissen für die weitere Ausbildung in ihren jeweiligen Einheiten sowie für die anstehenden Lehrgänge auf Kreisebene. Einige der Absolventinnen und Absolventen werden bereits in Kürze den nächsten Ausbildungsschritt in der Grundausbildung auf Kreisebene absolvieren.

Wehrleiter Arnold Schücke zeigte sich erfreut über das große Engagement der Teilnehmenden und lobte deren Bereitschaft, sich ehrenamtlich für die Sicherheit der Bevölkerung einzusetzen. Sein Dank galt zudem dem Ausbilderteam, das den Lehrgang mit viel Fachwissen und Engagement durchgeführt hat.

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell