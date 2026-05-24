LPI-J: Waldfrucht verursacht Unfall
Weimar (ots)
Am Samstagnachmittag befuhr ein 64-jähriger Fahrradfahrer die Weimarer Schwanseestraße in Richtung Goetheplatz. Als der Herr über einen auf der Fahrbahn liegenden Tannenzapfen fuhr, kippte sein Fahrrad zur Seite, wodurch der Herr zu Boden stürzte, sich leicht verletzte und mit einem Rettungswagen ins Klinikum Weimar verbracht wurde.
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