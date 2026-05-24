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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bushaltestelle beschädigt

Weimar (ots)

Am Freitagmittag beschädigten Unbekannte eine Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Weimarer Ahornallee. Auf unbekannte Weise wurde die Scheibe komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 500EUR. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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