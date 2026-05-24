LPI-J: Bushaltestelle beschädigt
Weimar (ots)
Am Freitagmittag beschädigten Unbekannte eine Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Weimarer Ahornallee. Auf unbekannte Weise wurde die Scheibe komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 500EUR. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.
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Telefon: 03643 8820
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