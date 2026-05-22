LPI-J: Zusammenarbeit Polizei Apolda und Zoll erfolgreich

Weimar/Weimarer Land (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec aus einem Fahrradkeller in der Paul-Klee-Straße in Weimar. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrrad in dem hausinternen Kellerbereich an einem Fahrradständer angeschlossen. Dennoch gelang es den Tätern, das Zweirad unbemerkt zu entwenden. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der ...

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