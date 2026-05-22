LPI-J: Zusammenarbeit Polizei Apolda und Zoll erfolgreich
Apolda (ots)
Bei einer Routinekontrolle am Donnerstag, 21.05.2026 in einem Geschäft für E-Zigaretten in der Ritterstraße in Apolda, stellten die Beamten der PI Apolda und des Hauptzollamtes Erfurt Verstöße gegen das Konsum- Cannabis-Gesetz, dem Neue-Psychoaktive-Stoffe-Gesetz und der Abgabenordnung fest. So wurden unter anderem unversteuerte E-Zigaretten,Lachgasflaschen und Cannabisprodukte illegal zum Verkauf angeboten.
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