PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen und Tasche aus Lieferfahrzeug gestohlen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Marcel-Paul-Straße in Weimar zu einem Diebstahl aus einem Lieferfahrzeug eines Supermarktes. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine männliche Person die Seitenscheibe des abgestellten Fahrzeugs ein und entwendete vom Beifahrersitz eine Tasche. In der Tasche befanden sich unter anderem Bargeld, ein EC-Zahlgerät sowie Fahrzeugdokumente. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 460 Euro. Durch die beschädigte Fahrzeugscheibe entstand zusätzlicher Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Täter entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Im Rahmen erster Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 08:30

    LPI-J: Pedelec aus Fahrradkeller entwendet

    Weimar/Weimarer Land (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec aus einem Fahrradkeller in der Paul-Klee-Straße in Weimar. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrrad in dem hausinternen Kellerbereich an einem Fahrradständer angeschlossen. Dennoch gelang es den Tätern, das Zweirad unbemerkt zu entwenden. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 08:30

    LPI-J: Radlader gestohlen

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Ein gestohlener Radlader beschäftigt derzeit die Polizei in Weimar. Unbekannte Täter drangen zwischen dem 9. und 20. Mai auf ein umzäuntes Lagergelände in der Humboldtstraße ein und entwendeten dort einen Schwenklader vom Typ Atlas 75S im Wert von rund 35.000 Euro. Um das schwere Arbeitsgerät vom Gelände zu bekommen, beschädigten die Täter sogar einen Zaun und fuhren offenbar direkt hindurch. Zurück blieb ein Sachschaden am Zaun - vom ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 08:30

    LPI-J: Alkoholisierter Transporterfahrer gestoppt

    Saale-Holzland (ots) - Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Dorfstraße in Lehesten einen Mercedes Vito. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab zunächst einen Wert von 1,02 Promille. Eine anschließende beweissichere Atemalkoholmessung bestätigte den Verstoß mit einem Wert von 0,46 mg/l. Gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren