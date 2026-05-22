Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen und Tasche aus Lieferfahrzeug gestohlen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Marcel-Paul-Straße in Weimar zu einem Diebstahl aus einem Lieferfahrzeug eines Supermarktes. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine männliche Person die Seitenscheibe des abgestellten Fahrzeugs ein und entwendete vom Beifahrersitz eine Tasche. In der Tasche befanden sich unter anderem Bargeld, ein EC-Zahlgerät sowie Fahrzeugdokumente. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 460 Euro. Durch die beschädigte Fahrzeugscheibe entstand zusätzlicher Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Täter entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Im Rahmen erster Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

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